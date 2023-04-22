Somaspor Play-Off aşkına

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 yenerek Play-Off yolunda umutlanan Somaspor yarın deplasmanda zirve mücadelesi veren Şanlıurfaspor'la kozlarını paylaşacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Enes Kanpara yönetecek.

Ev sahibi Şanlıurfaspor cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak sahaya çıkacak. Somaspor'da kart cezalısı orta saha Mustafa mücadelede görev alamayacak. Sıralamada 47 puanla 8'inci basamakta yer alan Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemür, Play-Off yolunda kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Rakibimiz de 1 puan geriden zirveyi takip ediyor. İki takımın da hedefleri üst sıralar. O yüzden çok zorlu bir maça çıkacağız. Biz elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyup, istediğimiz sonucu alacağız" dedi.