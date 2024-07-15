Somaspor, Okan Karaman ile sözleşme imzaladı
TFF 2'nci Lig kulüplerinden Somaspor, Kastamonu Özel İdarespor'dan Okan Karaman'ı transfer etti. Kulüp, genç oyuncuya başarılar diledi.
TFF 2'nci Lig kulüplerinden Somaspor, dış transferde Kastamonu Özel İdarespor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Okan Karaman'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Okan Karaman'a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" denildi. Okan geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de 21 maçta 6 kez rakip fileleri sarstı.