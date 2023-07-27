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Somaspor, Oğuzhan Ayaydın ile sözleşme imzaladı

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TFF 2'nci Lig kulüplerinden Somaspor, Kastamonu Özel İdarespor'dan orta saha oyuncusu Oğuzhan Ayaydın'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ayaydın'a başarılar dileriz.

TFF 2'nci Lig kulüplerinden Somaspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Kastamonu Özel İdarespor'dan orta saha oyuncusu Oğuzhan Ayaydın'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar transferle ilgili, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Oğuzhan Ayaydın'a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi. Yomraspor'da profesyonel olan 22 yaşındaki futbolcu Türkiye Kupası'nda 2, BAL'da 42 karşılaşmada görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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