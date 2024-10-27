Somaspor, Nazillispor'u 2-0 ile Geçerek Rahatladı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor, üst üste aldığı 3 yenilginin ardından evinde Nazillispor'u 2-0 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı ve ateş hattından uzaklaştı. Teknik direktör Erman Güraçar, önemli bir galibiyet elde ettiklerini ve artık seri yakalamak zorunda olduklarını vurguladı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste aldığı 3 yenilginin ardından evinde Nazillispor'u 2-0 yenen Somaspor rahatladı. Bu galibiyetle 10 puana yükselen siyah-beyazlılar, ateş hattından uzaklaştı. Teknik direktör Erman Güraçar, kritik bir maçı kazandıklarını belirterek, "Rakibimiz de son 3 maçta puanlar toplamıştı. Evimizde önemli bir 3 puanı aldık. Rahatlasak da yolumuz uzun. Artık seri yakalamak durumundayız. Bu galibiyetin verdiği moral ve özgüvenle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.