Somaspor, Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta galibiyetle başlayan Somaspor, Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor'u evinde ağırlayacak.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Isparta 32 Spor'u 2-1 yenerek 2023-2024 sezonuna galibiyletle başlayan Somaspor yarın evinde sahaya çıkacak. Siyah-beyazlılar, Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada Süleyman Bahadır düdük çalacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, 2'de 2 yapmak için mücadele edeceklerini ve taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor