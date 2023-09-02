Somaspor, Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Isparta 32 Spor'u 2-1 yenerek 2023-2024 sezonuna galibiyletle başlayan Somaspor yarın evinde sahaya çıkacak. Siyah-beyazlılar, Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada Süleyman Bahadır düdük çalacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, 2'de 2 yapmak için mücadele edeceklerini ve taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor