Somaspor, Isparta 32 Spor'u mağlup ederek sezonu galibiyetle başladı

SOMA,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2023-2024 sezonun ilk maçında deplasmanda Isparta 32 Spor'u 2-1 mağlup eden Somaspor maratona galibiyetle başladı. İlk yarıda attığı gollerle işi bitiren siyah-beyazlılarda teknik direktör Burhanettin Basatemür, takımını kutladı. Zorlu deplasmandan kazanarak dönmenin takıma moral verdiğini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Geçen sezon Play-Off hedefimizi kıl payı kaçırdık. Bu sezon yine üst sıralara oynamayı amaçlıyoruz. Her geçen hafta daha iyi olacağımıza inanıyorum" dedi.

Somaspor bu hafta sahasında Arnavutköy Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.