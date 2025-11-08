Haberler

Somaspor, Isparta 32 Spor Maçına Çıkıyor

2. Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon yalnızca 1 galibiyet alabilen Somaspor, evinde Isparta 32 Spor ile karşılaşacak. Maç saat 15.00'te başlayacak ve ev sahibi ekip, iç saha performansını iyileştirmeyi hedefliyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon çıktığı 11 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen düşme hattındaki Somaspor yarın Isparta 32 Spor'la evinde karşılaşacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Somaspor grupta 11 haftada topladığı 5 puanla 16'ncı sırada yer alıyor. Isparta temsilcisi 21 puanla Play-Off potasında bulunuyor. Seyircisi önünde çıktığı 5 maçı kaybeden ev sahibi ekip, iç sahadaki kötü gidişe nokta koymayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
