Somaspor, İskenderunspor'a yenilerek Play-Off şansını zora soktu
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Somaspor, evinde İskenderunspor'a 3-1 yenilerek Play-Off şansını tehlikeye attı. Teknik direktör Basatemür, takımın performansını düzeltmek için çalışacaklarını belirtti.
SOMA,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Somaspor evinde önemli rakiplerinden İskenderunspor'a 3-1 yenilerek büyük fırsatı tepti. Üst üste ikinci mağlubiyetini elde eden siyah-beyazlılar 20 puanda kalarak 7'nci sırada haftayı tamamladı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, son 3 maçta sadece 1 puan alabildiklerini hatırlatarak, "Bu durumu düzelteceğiz. Elbette vazgeçmeyeceğiz. Şu an Play-Off hattının bir basamak dışındayız. Ancak biz iyi bir takımız ve telafi edeceğiz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor