Somaspor, İskenderunspor'a yenilerek Play-Off şansını zora soktu

SOMA,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Somaspor evinde önemli rakiplerinden İskenderunspor'a 3-1 yenilerek büyük fırsatı tepti. Üst üste ikinci mağlubiyetini elde eden siyah-beyazlılar 20 puanda kalarak 7'nci sırada haftayı tamamladı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, son 3 maçta sadece 1 puan alabildiklerini hatırlatarak, "Bu durumu düzelteceğiz. Elbette vazgeçmeyeceğiz. Şu an Play-Off hattının bir basamak dışındayız. Ancak biz iyi bir takımız ve telafi edeceğiz" dedi.