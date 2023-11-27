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Somaspor, İskenderunspor'a yenilerek Play-Off şansını zora soktu

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Somaspor, evinde İskenderunspor'a 3-1 yenilerek Play-Off şansını tehlikeye attı. Teknik direktör Basatemür, takımın performansını düzeltmek için çalışacaklarını belirtti.

SOMA,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Somaspor evinde önemli rakiplerinden İskenderunspor'a 3-1 yenilerek büyük fırsatı tepti. Üst üste ikinci mağlubiyetini elde eden siyah-beyazlılar 20 puanda kalarak 7'nci sırada haftayı tamamladı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, son 3 maçta sadece 1 puan alabildiklerini hatırlatarak, "Bu durumu düzelteceğiz. Elbette vazgeçmeyeceğiz. Şu an Play-Off hattının bir basamak dışındayız. Ancak biz iyi bir takımız ve telafi edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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