TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta liderlik mücadelesi veren Somaspor, sonuncu sırada yer alan İnegölspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Basatemür, galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Somaspor, İnegölspor ile kritik maça çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alıp 11 puan toplayan Somaspor yarın evinde sonuncu sırada yer alan İnegölspor'la kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Fevzi Erdem Akbaş düdük çalacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, son iki maçı berabere bitirdiklerini hatırlatarak, "Zirve yolunda kazanmamız gerekiyor. Rakibimize saygı duyuyoruz. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyup kazanmayı hedefliyoruz" dedi.