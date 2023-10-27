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Somaspor ile Denizlispor yarın karşı karşıya gelecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki Ege temsilcileri Somaspor ile Denizlispor yarın karşı karşıya gelecek. Somaspor sezona iyi başlasa da son 6 maçtır galibiyet alamıyor. Denizlispor ise genç kadrosuyla son iki maçını kaybetti.