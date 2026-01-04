Haberler

Somaspor ikinci yarıya yeni teknik direktörüyle hazırlanıyor

Güncelleme:
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Somaspor, yeni teknik direktörü Cafer Elek liderliğinde ikinci devre hazırlıklarına başladı. Düşme potasında yer alan siyah-beyazlı ekip, ligde kalma hedefine odaklanırken, disiplinli antrenmanlarla performansını artırmayı hedefliyor.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Manisa temsilcisi Somaspor, ligin ikinci devre hazırlıklarını yeni teknik direktörü Cafer Elek yönetiminde sürdürüyor. İlk devreyi düşme potasında tamamlayan siyah-beyazlı ekipte hedef, ikinci yarıda çıkış yakalayarak alt sıralardan uzaklaşmak ve ligde kalmayı başarmak.

Sezonun ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Somaspor'da teknik direktör değişikliğine gidilirken, göreve getirilen Cafer Elek ile birlikte takımda yeni bir sayfa açılması amaçlanıyor. İkinci devre hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren Soma temsilcisinde antrenmanların disiplinli ve istekli geçtiği gözlendi.

Teknik Direktör Cafer Elek'in futbolcularla yakından ilgilendiği ve özellikle takım savunması ile mücadele gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yaptığı öğrenildi. Somaspor yönetimi de ikinci yarı öncesi takıma güven duyduklarını belirterek, camia olarak ligde kalma hedefi doğrultusunda kenetlendiklerini ifade etti.

Somaspor, ikinci devrede alacağı puanlarla düşme potasından uzaklaşıp ligde kalıcı olmayı hedefliyor. Yeni teknik heyet ve futbolcular, taraftarın da desteğiyle sezon sonunda hedefe ulaşmayı amaçlıyor.

Somaspor ilk devrede Teknik Direktör Recep Çetin yönetiminde çıktığı 17 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak ligi eksi 29 averajla 16. sırada düşme potasında tamamlamıştı. Somaspor ikinci devrenin ilk maçını deplasmanda Güzide Gebze Spor Kulübü ile 10 Ocak Pazar günü saat 15.00'da oynayacak. İki takım arasında Soma'da oynanan mücadelede Güzide Gebze Spor Kulübü sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmıştı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
