Somaspor, Iğdır FK ile kritik maça çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda mağlup olan Somaspor, yarın sahasında Iğdır FK ile karşılaşacak. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, galibiyet için mücadele edeceklerini söyledi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor'u 1-0 kaybedip bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Somaspor yarın sahasında Iğdır FK ile kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda Erdem Demirtaş'ın yöneteceği karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Ligde 4 maçtır galip gelemeyen Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Haftalardır kazanamıyoruz. Üst sıralardayız ancak galip gelmemiz gerekiyor. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz, oyuncularıma güvenim tam" dedi.