Somaspor hazırlık maçında yenişemedi

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor, son hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Karacabey Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Karacabey Stadı'nda oynanan lig provasında Somaspor sahaya Tunay - Ensar, Enes, Mahmut, Rıdvan, Oğuzhan, Erdem, Kamil, Arda, Erkan, Refik ilk 11'i ile çıktı.

Siyah-beyazlılar daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Batman Petrolspor'u 3-0, Aliağa FK'yı 2-1 ve Altınordu'yu 1-0 yenerken, Amed Sportif ile 0-0 berabere kalıp, Göztepe'ye 2-0 mağlup olmuştu. Balıkesirspor'la oynanan hazırlık maçı ise aşırı sertlik nedeniyle 34'üncü dakikada yarıda kalmıştı. Somaspor ligde ilk maçında 27 Ağustos'ta Isparta 32 Spor'a konuk olacak.