Somaspor, GMG Kastamonuspor deplasmanında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını berabere tamamlayan Somaspor, yarın GMG Kastamonuspor ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, takımına güvendiğini belirtti ve rakiplerini geçmek istediklerini söyledi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını berabere tamamlayan Somaspor yarın deplasmanda GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek. Gazi Stadı'nda Hakan Ülker'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Sıralamada 12 puanla 3'üncü basamakta yer alan Somaspor'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür takımına güvendiğini söyledi. Deneyimli teknik adam, "Ligde geride kalan 6 maçta da yenilmedik. Kastamonuspor bir basamak üzerimizde. Kazanıp rakibimizi geçmek istiyoruz" diye konuştu.