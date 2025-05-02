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Somaspor, Giresunspor ile Sezonun Son Maçına Çıkıyor

Somaspor, Giresunspor ile Sezonun Son Maçına Çıkıyor
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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor, küme düşen Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, yarın saat 14.00'te Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Somaspor sezonun son maçında yarın aylar önce küme düşen Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Çotanak Spor Kompleksi'nde Umut Yalçınkaya'nın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Geçen hafta evinde Ankara Demirspor'u 3-2 yenen Somaspor, ligde 39 puanla 13'üncü durumda bulunurken, puanı olmayan Giresunspor sonuncu sırada yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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