Somaspor, genç stoper Burak Enes Fıstıkçıoğlu ile sözleşme imzaladı

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı 18 yaşındaki stoper Burak Enes Fıstıkçıoğlu ile sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Burak Enes Fıstıkçıoğlu'nun transferi için Manisa Futbol Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Yönetim Kurulu Üyemiz Özgür Şen'in katıldığı imza töreninde Burak Enes ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız futbolcumuza şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor