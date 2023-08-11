Somaspor, genç stoper Burak Enes Fıstıkçıoğlu ile sözleşme imzaladı
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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor, 18 yaşındaki stoper Burak Enes Fıstıkçıoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp yönetimi, genç futbolcunun önemli hizmetlerde bulunacağına inandıklarını belirtti.
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı 18 yaşındaki stoper Burak Enes Fıstıkçıoğlu ile sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Burak Enes Fıstıkçıoğlu'nun transferi için Manisa Futbol Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Yönetim Kurulu Üyemiz Özgür Şen'in katıldığı imza töreninde Burak Enes ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız futbolcumuza şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor