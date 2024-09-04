Somaspor, genç oyuncularını üst liglere uğurluyor

TFF 2'nci Lig temsilcisi Somaspor, amatörden keşfedip vitrine çıkardığı oyuncuları üst liglere uğurlamaya devam ediyor. Daha önce Emrecan Bulut'u Beşiktaş'a satan, geçen hafta Oğuzhan Ayaydın'ı 1'inci Lig'e uğurlayan siyah-beyazlılar, Süper Lig'e iki oyuncu verdi. Somaspor'da forma giyen 22 yaşındaki sağ bek Mahmut Şat ve 21 yaşındaki sol bek Rıdvan Dönmez yuvadan uçtu.

Soma ekibi, önceki sezon Bölgesel Amatör Lig'den Süper Amatör'e düşen Torbalıspor'dan transfer ettiği Mahmut Şat'ı Süper Lig ekibi Alanyaspor'a, yine geçen sezonun başında amatör ligde 1926 Bulancakspor'dan alınan Rıdvan Dönmez'i Konyaspor'a verdi. Siyah-beyazlı kulüp, bu futbolcuların bonservisinden önemli gelir elde etti.