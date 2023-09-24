Somaspor, Fethiyespor deplasmanında berabere kaldı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor'a konuk olan Somaspor, maçı son dakikada berabere tamamladı. Teknik direktör Basatemür, takımın performansından memnun olduğunu belirtti.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor'a konuk olan Somaspor, yenilgiden son anda kurtuldu. Sezonun ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek zirve yarışına ağırlığını koyan siyah-beyazlılar, Fethiye deplasmanında maçı uzun süre 1-0 yenik sürdürdü. Müsabakanın 88'inci dakikasında Muhammet Ensar ile 1-1'i bulan Somaspor, namağlup unvanını korudu. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Yenilmeden dönmek de bizim adımıza olumlu oldu. Yarış devam ediyor. Son 2 maçımızı kazanamasak da yeniden galibiyet serilerine başlayacağız" dedi.