Somaspor evinde İnegölspor'la karşılaşacak - Haberler

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Somaspor evinde İnegölspor'la karşılaşacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Somaspor evinde İnegölspor'la karşılaşacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iddiası bulunmayan Somaspor yarın evinde İnegölspor'la karşılaşıp sezonu tamamlayacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iddiası bulunmayan Somaspor yarın evinde İnegölspor'la karşılaşıp sezonu tamamlayacak. Soma Atatürk Stadı'nda Mehmet Ali Özer'in yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, sezonu 3 puanla bitirmek istediklerini söyledi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, İnegölspor, Spor, Haberler

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