Somaspor Evinde Arnavutköy Belediyespor'a Yenildi

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıraları yakından ilgilendiren maçta evinde Arnavutköy Belediyespor'la karşılaşan Somaspor, öne geçtiği maçı 3-1 kaybederek çıkışa geçemedi. Somaspor müsabakanın 32'nci dakikasında Caner'in golüyle öne geçti: 1-0. Somaspor'dan Ferit, Arnavutköy'den İrfan maçın 38'inci dakikasında kırmızı kart gördü. Konuk takım dakikalar 44'ü gösterdiğinde Furkan'ın penaltı golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. Arnavutköy Belediyespor, 52'nci dakikada Cerem Talha ile 2-1'i buldu. Atalay Yıldırım 66'ncı dakikada Arnavutköy adına üçüncü golü kaydetti: 1-3. Bu sonuçla Somaspor 4 puanda kaldı ve alt sıralardan uzaklaşamadı. Arnavutköy Belediyespor ise 11 puana yükselip rahat nefes aldı.

