Somaspor Evinde Arnavutköy Belediyespor'a Yenildi
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor, evinde oynadığı maçta Arnavutköy Belediyespor'a 3-1 kaybederek alt sıralardan kurtulma umudunu yitirdi. Maçta Somaspor öne geçerken, konuk takım ikinci yarıda bulduğu gollerle galip geldi.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıraları yakından ilgilendiren maçta evinde Arnavutköy Belediyespor'la karşılaşan Somaspor, öne geçtiği maçı 3-1 kaybederek çıkışa geçemedi. Somaspor müsabakanın 32'nci dakikasında Caner'in golüyle öne geçti: 1-0. Somaspor'dan Ferit, Arnavutköy'den İrfan maçın 38'inci dakikasında kırmızı kart gördü. Konuk takım dakikalar 44'ü gösterdiğinde Furkan'ın penaltı golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. Arnavutköy Belediyespor, 52'nci dakikada Cerem Talha ile 2-1'i buldu. Atalay Yıldırım 66'ncı dakikada Arnavutköy adına üçüncü golü kaydetti: 1-3. Bu sonuçla Somaspor 4 puanda kaldı ve alt sıralardan uzaklaşamadı. Arnavutköy Belediyespor ise 11 puana yükselip rahat nefes aldı.