Somaspor, Etimesgut Belediyespor maçına hazır

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Isparta 32 Spor ve Arnavutköy Belediyespor maçlarını kazanıp ilk iki haftayı 6 puanla kapatan Somaspor, yarın deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile oynayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, 'Sezona 2'de 2 yapıp başladık. Etimesgut Belediyespor karşılaşmasına da 3 puan parolasıyla hazırlandık. Oyuncularıma güveniyorum' dedi.