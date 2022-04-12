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Somaspor erteleme maçında sahaya çıkacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Somaspor erteleme maçında sahaya çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kazanamayıp Play-Off yarışına büyük oranda havlu atan Somaspor, yarın erteleme maçında An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

BAYBURT (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kazanamayıp Play-Off yarışına büyük oranda havlu atan Somaspor, yarın erteleme maçında An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bayburt Genç Osman Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Yusuf Aydın görev alacak. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, 2 hafta önce yoğun kar yağışı nedeniyle Bayburt deplasmanına gidemediklerini hatırlatarak, "Son maçlarda kötü sonuçlara imza attık. İnanıyorum ki Bayburt deplasmanında kazanıp çıkışa geçeceğiz" dedi. Somaspor, grupta bitime 5 maç kala 49 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.


- Soma

Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Bayburt, Spor, Haberler

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