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Somaspor, Emirhan Özkan ve Mehmet Refik Can ile sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig takımı Somaspor, Emirhan Özkan ve Mehmet Refik Can ile sözleşme imzaladı. Emirhan Özkan 3 yıllık, Mehmet Refik Can ise 2 yıllık sözleşme imzaladı. İki oyuncunun da performanslarından memnun olunduğu belirtildi.

TFF 2'nci Lig takımı Somaspor, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de küme düşen Aydın Yıldızspor'dan 20 yaşındaki sol kanat Emirhan Özkan'la 3 yıllık, 3'üncü Lig takımı Bulvarspor'dan 23 yaşındaki sol kanat Mehmet Refik Can'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. İlk kez profesyonel olan Emirhan, geçen sezon 26 maçta 9 gol attı. Mehmet Refik ise 30 maçta 1 gol kaydetti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emirhan Özkan ve Mehmet Refik Can'a a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

- Soma
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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