Somaspor, Emirhan Özkan'ı transfer etti
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Somaspor, Bölgesel Amatör Lig'de forma giyen Emirhan Özkan'ı transfer etti. Geçen sezon 9 gol atan genç forvetle resmi sözleşme imzalandı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Somaspor, Bölgesel Amatör Lig'de Aydın Yıldızspor forması giyen Emirhan Özkan'ı renklerine bağladı. Geçen sezon BAL'da 26 maçta kaydettiği 9 gol ile dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki forvetle resmi sözleşme imzalandı.
Öte yandan Kızılcahamam kampını sürdüren Somaspor, özel maçta Amed Sportif'le golsüz berabere kaldı.- Soma
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor