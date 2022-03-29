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Somaspor deplasmanda terleyecek

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Somaspor deplasmanda terleyecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında sadece 1 puan toplayıp Play-Off hedefinin gerisinde kalan Somaspor, yarın deplasmanda Çorum FK'nın rakibi olacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında sadece 1 puan toplayıp Play-Off hedefinin gerisinde kalan Somaspor, yarın deplasmanda Çorum FK'nın rakibi olacak. Çorum Şehir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Lütfullah Aslan görev yapacak.

Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Son haftalarda yaşadığımız kayıplardan dolayı Play-Off barajının gerisinde kaldık. Ancak ben toparlanacağımıza yürekten inanıyorum. Çorum FK'nın da hedefi Play-Off, o yüzden son derece kritik bir maça çıkacağızö yorumunu yaptı.Soma bu maç öncesi grupta 49 puan ve 1 maç eksiğiyle Play-Off barajının 4 puan gerisinde bulunuyor.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Çorum Belediyespor, Play Off, Spor, Haberler

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