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Somaspor'dan Son Dakika Galibiyeti

Somaspor'dan Son Dakika Galibiyeti
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor, Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u 90+10'uncu dakikada attığı golle 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Teknik Direktör Erman Güraçar, bu galibiyetin çıkış maçı olacağını belirtti.

Şevket YILMAZ / SOMA,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde 90+10'uncu dakikada Kenan Fakılı'ın attığı golle Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u 3-2 yenen Somaspor, büyük sevinç yaşadı. Bu maç öncesinde üst üste Bucaspor 1928 ve Karacabey Belediyespor müsabakalarını kaybeden siyah-beyazlılar, son saniye gelen 3 puanla derin bir nefes aldı. Teknik Direktör Erman Güraçar, çok kritik bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Beyoğlu karşısında 2 kez yenik duruma düştük. Son 10 dakika 9 kişi kaldık. Buna rağmen pes etmedik. Son saniyeye kadar mücadele ederek hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bu maç çıkış maçımız olacak. Artık seri yakalamak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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