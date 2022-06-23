Somaspor'dan 2 imza daha TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor, dış transferde Iğdır FK'dan 21 yaşındaki forvet Baha Kısacık ve Belediye Bolvadin Termalspor'dan ön libero Yusuf Tursun ile sözleşme imzaladı. TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor, dış transferde Iğdır FK'dan 21 yaşındaki forvet Baha Kısacık ve Belediye Bolvadin Termalspor'dan ön libero Yusuf Tursun ile sözleşme imzaladı. Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Alanya Kestelspor'da görev yapan golcü Baha, 12 maçta 1 kez ilk 11'de şans bulup gol atma başarısı gösteremedi. 23 yaşındaki Yusuf ise Bölgesel Amatör Lig'de 18 karşılaşmada 2 gol attı. - Soma Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Iğdır Spor Haberler

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