Üye Girişi
Haberler

Somaspor'da Teknik Direktör Değişikliği

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor'un 5 yıllık teknik direktörü Burhanettin Basatemür ile yollar ayrıldı ve yerine Erman Güraçar getirildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor'un 5 yıldır teknik direktörlüğünü yapan Burhanettin Basatemür ile yolların ayrıldığı ve teknik direktörlük görevine Erman Güraçar'ın getirildiği bildirildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor'un basın sözcüsü Suat Gündoğan, yaptığı açıklamada 5 yıldır takımın başında olan teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yolların ayrıldığını duyurdu. Gündoğan, "Burhanettin hocamızla 5 sezon boyunca tarifi olmayan başarılar, coşkular ve şampiyonluklar yaşadık. Somaspor markasına yaptığı üstün hizmetlerden dolayı Burhanettin hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Yeni kariyerinde başarılar diliyoruz. Yeni teknik direktörümüz Erman Güraçar hocamıza ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Yeni sezonda yeni stadımızda yeni teknik direktörümüz Erman hocamızla daha da güzel başarılara imza atacağız inşallah" dedi.

Somaspor teknik direktörlük görevine getirilen Erman Güraçar, yardımcıları Mustafa Şen, Mahir Çeneli ve İsmail Kavruk ile birlikte Somaspor'un başarısı için çalışacaklarını söyledi.

Somaspor yönetimi, yeni teknik ekiple birlikte takımı daha ileriye taşıma hedefinde olduklarını belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

 Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

 Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada

Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada

Bakmadan Geçme

Türkiye- Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Türkiye- Portekiz hangi kanalda? #9917 22 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 22 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı? Arda ilk 11'de mi? Avrupa Şampiyonası Finali ne zaman? EURO 2024 ne zaman bitiyor? Fransa sembolü neden horozdur? Hollanda forması neden turuncu? Hollanda neden portakal renginde? #129300 #9917 Hollanda Fransa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hollanda Fransa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hollanda Fransa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hollanda Fransa maçı ne oldu? Hollanda Fransa maçı CANLI izle! (EURO 2024) Hollanda Fransa EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? TRT 1 canlı maç izle! HOLLANDA FRANSA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! EURO 2024 gruptan kaç takım çıkıyor, 3.'ler çıkıyor mu? #9917 Filenin Sultanları elendi mi? A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL elendi mi? #129300 #127952 Mbappe neden yok, sakat mı cezalı mı? Mbappe oynayacak mı EURO 2024 (Hollanda – Fransa)? #129300 #9917
Herkes su sanıyordu! İngiliz futbolcular molalarda bakın ne içiyormuş

Herkes su sanıyordu! İngiliz futbolcular molalarda bakın ne içiyormuş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title