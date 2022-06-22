Somaspor'da Onur da gitti
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor'da stoper Onur Ulaş da takımdan ayrıldı.
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor'da stoper Onur Ulaş da takımdan ayrıldı. Orta saha oyuncusu Özcan Aydın'ın 1'inci Lig ekibi Adanaspor'a imza attığı Soma'da Bölgesel Amatör Lig'den beri 4 yıldır takımda forma giyerek 2 şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki Onur da sözleşmesinin bitmesiyle kulübe veda etti.- Soma
Demirören Haber Ajansı / Spor