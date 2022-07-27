Somaspor'da çifte imza
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Somaspor, transferde Gaziantep FK' dan geçen sezon Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki forvet Yusuf Türk ve daha önce anlaştığı Çaykur Rizespor'dan en son Karşıyaka'da kiralık oynayan 23 yaşındaki santrfor Can Muhammet Vural'la sözleşme imzaladı.
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Somaspor, transferde Gaziantep FK' dan geçen sezon Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki forvet Yusuf Türk ve daha önce anlaştığı Çaykur Rizespor'dan en son Karşıyaka'da kiralık oynayan 23 yaşındaki santrfor Can Muhammet Vural'la sözleşme imzaladı. Bolu kampını sürdüren siyah-beyazlılarda takımdan ayrılan Melih Şencan ise Afyonspor'a transfer oldu.- Soma
Demirören Haber Ajansı / Spor