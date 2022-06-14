Somaspor'da Başkan Aydın güven tazeledi TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor'un kulübün tesislerinde düzenlenen olağanüstü genel kurulunda mevcut başkan Mustafa Aydın, yeniden seçilirek güven tazeledi. TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor'un kulübün tesislerinde düzenlenen olağanüstü genel kurulunda mevcut başkan Mustafa Aydın, yeniden seçilirek güven tazeledi. Siyah-beyazlı kulübün Mustafa Aydın başkanlığında seçilen yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Hasan Burak, Fatih Kaya, Abdullah Karış, Muksit Aramış, Suat Gündoğan, Ahmet Tan, Hasan Altın, Özgür Şen.Somaspor'da görev dağılımı önümüzdeki günlerde yapılacak yönetim kurulu toplantısında gerçekleşecek. - Soma Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Mustafa Aydın Spor Haberler

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