Somaspor'da Ayrılık: Anıl Başaran Eskişehir Anadoluspor'a Gitti
2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, transferin son gününde santrforu Rahmi Anıl Başaran'ı 3'üncü Lig temsilcisi Eskişehir Anadoluspor'a kaptırdı. Ligde zor günler geçiren Somaspor'un taraftarları, ayrılığın ardından hücum hattına takviye bekliyor.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Somaspor'da transferin son gününde önemli bir ayrılık yaşandı. İlk 3 maçında 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 15'inci sıraya gerileyen siyah-beyazlı ekip, geçen sezon ligde 14, kupada 1 gol atan santrfor Rahmi Anıl Başaran'ı 3'üncü Lig temsilcisi Eskişehir Anadoluspor'a kaptırdı. Ligde sıkıntılı bir süreçten geçen siyah-beyazlılar, Anıl'ın da ayrılmasıyla kadrosunda kan kaybı yaşamaya devam etti. Bu gelişme sonrası taraftarların beklentisi, yönetimin hücum hattına acil bir takviye yapması yönünde oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor