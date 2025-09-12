Haberler

Somaspor'da Ayrılık: Anıl Başaran Eskişehir Anadoluspor'a Gitti

Somaspor'da Ayrılık: Anıl Başaran Eskişehir Anadoluspor'a Gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, transferin son gününde santrforu Rahmi Anıl Başaran'ı 3'üncü Lig temsilcisi Eskişehir Anadoluspor'a kaptırdı. Ligde zor günler geçiren Somaspor'un taraftarları, ayrılığın ardından hücum hattına takviye bekliyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Somaspor'da transferin son gününde önemli bir ayrılık yaşandı. İlk 3 maçında 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 15'inci sıraya gerileyen siyah-beyazlı ekip, geçen sezon ligde 14, kupada 1 gol atan santrfor Rahmi Anıl Başaran'ı 3'üncü Lig temsilcisi Eskişehir Anadoluspor'a kaptırdı. Ligde sıkıntılı bir süreçten geçen siyah-beyazlılar, Anıl'ın da ayrılmasıyla kadrosunda kan kaybı yaşamaya devam etti. Bu gelişme sonrası taraftarların beklentisi, yönetimin hücum hattına acil bir takviye yapması yönünde oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu! Kadın figürleri, kuzu kafaları...

Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Nilperi Şahinkaya'nın menajerinden ilk açıklama

İntihar iddiasının ardından ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.