Üye Girişi
Haberler
Somaspor, Burhanettin Basatemür ile 'Yola devam' dedi

Somaspor, Burhanettin Basatemür ile 'Yola devam' dedi

Spor Haberleri

TFF 2. Lig takımlarından Somaspor, sezon sonu sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Burhanettin Basatemür ile yeniden sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig takımlarından Somaspor, sezon sonu sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Burhanettin Basatemür ile yeniden sözleşme imzaladı.

2019 yılından bu yana Somaspor'un başında bulunan Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, siyah-beyazlı ekiple 1 yıl daha anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörümüz Burhanettin Basatemür ile görüşmeler neticesinde 2023-2024 sezonu için tekrar anlaşmıştır. Her iki taraf için de hayırlı olsun" denildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title