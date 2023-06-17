Somaspor, Burhanettin Basatemür ile 'Yola devam' dedi
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TFF 2. Lig takımlarından Somaspor, sezon sonu sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Burhanettin Basatemür ile yeniden sözleşme imzaladı.
TFF 2. Lig takımlarından Somaspor, sezon sonu sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Burhanettin Basatemür ile yeniden sözleşme imzaladı.
2019 yılından bu yana Somaspor'un başında bulunan Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, siyah-beyazlı ekiple 1 yıl daha anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörümüz Burhanettin Basatemür ile görüşmeler neticesinde 2023-2024 sezonu için tekrar anlaşmıştır. Her iki taraf için de hayırlı olsun" denildi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor