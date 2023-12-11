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Somaspor, Belediye Derincespor'u yenerek umutlandı

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Somaspor, evinde Belediye Derincespor'u 1-0 yenerek son iki maçını kayıpsız bitirdi. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, seri galibiyetlerin önemini vurguladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Somaspor evinde Belediye Derincespor'u 1-0 yenerek son iki maçını kayıpsız bitirdi. Üst üste gelen galibiyetlerin ardından yeniden umut tazeleyen siyah-beyazlılar 26 puan ve averajla 6'ncı İskenderunspor'u takbini sürdürdü. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, seri galibiyetlerin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Takımın moral kazandığını belirten Basatemür, "Devre arasına iki maçımız kaldı. Bu hafta zirve mücadelesi veren Amed Sportif'le deplasmanda oynayacağız. 2023'ün son maçında ise evimizde Karaman FK ile karşılaşacağız. Maçlarımızı kazanabilmek için en iyi şekilde mücadelemizi ortaya koyacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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