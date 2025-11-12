Somaspor, Bahis Soruşturmasında Futbolcularını PFDK'ya Sevk Etti

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında bazı futbolcularının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğine ilişkin bilginin kulübe ulaştığı duyuruldu.

2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Somaspor, sosyal medya hesaplarından, TFF tarafından yürütülen bahis soruşturması hakkında açıklama yaptı. Federasyon nezdindeki sürecin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, resmi belgelerin kulübün hukuk birimi tarafından detaylı biçimde değerlendirildiği aktarılırken, sürecin Türk futbolunun etik değerlerine uygun ve şeffaf şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

Açıklamanın devamında, "Önceliğimiz; sporcularımızın kişisel haklarının korunması, kurum itibarımızın zedelenmemesi ve sürecin hukuki prensipler doğrultusunda sürdürülmesidir. Bu kapsamda hiçbir kişi veya kurum hakkında peşin hüküm verilmeden, objektif şekilde hareket edilmektedir" denildi.

Somaspor ayrıca soruşturma sürecine ilişkin gelişmelerin yalnızca doğruluğu teyit edilmiş bilgiler üzerinden, resmi kanallar aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti. - MANİSA