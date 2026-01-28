Somaspor evinde Ankara Demirspor'u mağlup etti

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Somaspor evinde Ankara Demirspor'la karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibini 2-1 yenerek kurtuluş yolunda umutlandı. Konuk Ankara Demirspor maçın 5'inci dakikasında Abdul Malik'in golüyle 1-0 öne geçti. Somaspor 28'inci dakikada Sinan'ın golüyle skoru eşitledi ve devre 1-1 berabere sona erdi. Somaspor dakikalar 70'i gösterdiğinde Ceyhun'un golüyle geri döndü: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, Somaspor sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Manisa ekibi 15 puana yükseldi, Ankara Demirspor ise 29 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor