Somaspor, Aksaray deplasmanında galibiyet arayacak

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla açılışı yapılan yeni evi Soma Nazım Yavuz Stadı'nda Menemen Futbol Kulübü'ne 4-1 yenilip 6 puanla düşme hattında kalan Somaspor yarın deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'un rakibi olacak. Dağılgan Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Ligde 14 müsabakaya çıkan Somaspor sadece 1 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 10 yenilgi elde etti. Aksaray temsilcisi ise 19 puan toplayıp orta sıralara adını yazdırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor