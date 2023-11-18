Somaspor, Aksaray Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Somaspor, Aksaray Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, takımının galibiyetle döneceğine inandığını belirtti.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Düzcespor'la 1-1 berabere kalan Play-Off hattındaki Somaspor, yarın dış sahada 68 Aksaray Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Dağılgan Stadı'nda Adem Cinek'in görev alacağı maç saat 14.00'te başlayacak. Somaspor'da sarı kart cezalısı Muhammet Ensar, müsabakada forma giyemeyecek. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, Aksaray deplasmanından 3 puanla döneceklerine inandığını kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor