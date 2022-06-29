Somaspor'a gurbetçi takviye TFF 2'nci Lig kulüplerinden Somaspor, geçen sezon Ağrı 1970 forması giyen orta saha oyuncusu Ali Özdemir'le sözleşme imzaladı. TFF 2'nci Lig kulüplerinden Somaspor, geçen sezon Ağrı 1970 forması giyen orta saha oyuncusu Ali Özdemir'le sözleşme imzaladı. Fransa doğumlu 21 yaşındaki gurbetçi futbolcu geçen sezon 22 lig, 3 kupa olmak üzere 25 maçta görev yaptı. Alanyaspor altyapısında oynadıktan sonra Erzinspor, İskenderun FK ve Ceyhanspor'da top koşturan Ali, ilk kez 2'nci Lig'de mücadele edecek. Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Ali Özdemir Ağrı Spor Haberler

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