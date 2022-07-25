Somaspor'a golcü takviyesi TFF 2'nci Lig'de yeni sezona Bolu kampında hazırlanan Somaspor, kadrosunu bonservisi Çaykur Rizespor'da olan 23 yaşındaki santrfor Can Muhammet Vural'la güçlendirdi. TFF 2'nci Lig'de yeni sezona Bolu kampında hazırlanan Somaspor, kadrosunu bonservisi Çaykur Rizespor'da olan 23 yaşındaki santrfor Can Muhammet Vural'la güçlendirdi. Kariyerinde daha önce Atakum Belediyespor, Pazarspor, Erokspor formalarını da giyen 1.88 boyundaki golcü, geçen sezonun ilk yarısını Kırşehir Belediyespor, ikinci yarısını ise Karşıyaka'da geçirdi. Can, Kırşehir ve Karşıyaka'da 2'şer gol kaydetti. Soma, kampta 1 Ağustos'ta Karşıyaka, 2 Ağustos'ta Iğdır FK ile özel maç oynayacak. Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Rizespor Bolu Spor Haberler

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