Somaspor, 68 Aksaray Belediyespor'a yenilerek Play-Off fırsatını kaçırdı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Somaspor, deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'a 2-0 yenilerek Play-Off şansını kaybetti. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, üzücü bir mağlubiyet aldıklarını belirtti ve önümüzdeki maçta galip gelerek Play-Off hattına dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

SOMA,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Somaspor, deplasmanda düşme hattında yer alan 68 Aksaray Belediyespor'a 2-0 yenilerek fırsat tepti. Bu sonuçla 20 puanda kalan ve averajla Play-Off potasının dışında bulunan siyah-beyazlılarda teknik direktör Burhanettin Basatemür, üzücü bir mağlubiyet aldıklarını dile getirdi. Hedeflerinde bir şaşma olmadığını dile getiren Basatemür, "Son iki maçımızı kazanamadık. Her şeye rağmen iddiamız kuvvetli bir şekilde sürüyor. Bu hafta aynı puandaki rakibimiz İskenderunspor'u konuk edeceğiz. Kazanıp puan farkıyla Play-Off hattının içinde olmayı amaçlıyoruz" dedi.