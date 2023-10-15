Somaspor 5 maçtır galibiyet alamıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona 3'te 3 yaparak başlayan Somaspor düşüşe geçti. Son olarak evinde Iğdır FK'ya 2-0 kaybeden siyah-beyazlılar galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Grupta 3'üncü hafta deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 2-0 yenen Somaspor ardından 24Erzincanspor, Fethiyespor ve İnegölspor'la berabere kalıp, Kastamonuspor ve Iğdır FK müsabakalarını kaybetti. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, kötü bir konumda olmadıklarını ancak bir an önce takımın galip gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor