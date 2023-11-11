Somaspor 3'te 3 peşinde
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanarak play-off hattındaki yerini sağlamlaştıran Somaspor yarın Düzcespor'u üst üste üçüncü galibiyetini alma hedefiyle ağırlayacak.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanarak play-off hattındaki yerini sağlamlaştıran Somaspor yarın Düzcespor'u üst üste üçüncü galibiyetini alma hedefiyle ağırlayacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki maç saat 14.00'te oynanacak. Siyah-beyazlı ekibin grubunda 19 puanı, Düzcespor'un ise 13 puana bulunuyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor