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Somaspor 3'te 3 peşinde

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanarak play-off hattındaki yerini sağlamlaştıran Somaspor yarın Düzcespor'u üst üste üçüncü galibiyetini alma hedefiyle ağırlayacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanarak play-off hattındaki yerini sağlamlaştıran Somaspor yarın Düzcespor'u üst üste üçüncü galibiyetini alma hedefiyle ağırlayacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki maç saat 14.00'te oynanacak. Siyah-beyazlı ekibin grubunda 19 puanı, Düzcespor'un ise 13 puana bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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