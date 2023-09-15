Somaspor, 24Erzincanspor ile karşılaşacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iyi bir başlangıç yapan Somaspor, 4. hafta müsabakasında evinde 24Erzincanspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, taraftarın desteğiyle bir engeli daha aşacaklarına inandığını belirtti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk üç maçta Isparta 32 Spor, Arnavutköy Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor'u yenip sezonuna iyi bir başlangıç yapan Somaspor, yarın 4'üncü hafta müsabakasında evinde 24Erzincanspor'la karşılaşacak.

Soma Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı Bayram Başkan yönetecek. Daha önce 3'üncü Lig'de şampiyonluğa taşıdığı takımını 2'nci Lig'de de çoğu amatör liglerden transferlerle zirve yarışına sokan Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, taraftarın desteği ile bir engeli daha aşacaklarına inandığını dile getirdi.