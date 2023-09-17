Somaspor, 24Erzincanspor ile berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta liderlik mücadelesi veren Somaspor, evinde 24Erzincanspor ile 1-1 berabere kaldı ve ilk puan kaybını yaşadı. Teknik direktör Basatemür, oyuncularını mücadeleleri için tebrik etti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 haftada Isparta 32 Spor, Arnavutköy Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor maçlarını kazanıp müthiş bir çıkış yakalayan Somaspor evinde 24Erzincanspor'a takıldı. Rakibi ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar ilk puan kaybını yaşadı.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür geriye düşmelerine rağmen maçı kazanabilecek pozisyonlar yakaladıklarını söyledi. Basatemür, "Hedefimiz 4'te 4 yapmaktı. Evimizde kazanmayı çok istemiştik. Ben tüm oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik etmek istiyorum. İyi yoldayız ve daha da iyi duruma geleceğiz" dedi.