Somaspor, 24Erzincanspor ile berabere kaldı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider olan Somaspor, evinde 24Erzincanspor ile berabere kaldı. Maçta her iki takım da birer gol atarak 1-1 berabere kaldılar.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçını kazanan Somaspor evinde 24Erzincanspor'a takıldı.
İlk yarısı golsüz sona eren maçın 51'inci dakikasında konuk 24Erzincanspor penaltı kazandı ve atışı kullanan Muhammed Enes takımını öne geçirdi: 0-1. Somaspor rakibine 6 dakika sonra karşılık verdi. Muhammet Ensar'ın 57'nci dakikada attığı golle tabela eşitlendi: 1-1. Geride kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, taraflar hanelerine 1'er puanı yazdırdı. Bu sonuçla Somaspor 10 puana yükselirken, Erzincaspor'un puanı 7 oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor