Somalili Sporcunun Atlet Olmadığı Ortaya Çıktı, Somali Atletizm Federasyonu Başkanı Görevden Alındı

Çin'de yapılan Dünya Üniversite Oyunlarında 100 metre koşusunda yarışan Somalili sporcunun atlet olmadığının anlaşılmasının ardından Somali Atletizm Federasyonu Başkanı Khadijo Aden Dahir görevden alındı.

Çin'de gerçekleşen Dünya Üniversite Oyunlarında 100 metre koşusunda yarışan Somalili atlet Nasra Abubakar Ali'nin "sporcu ya da atlet" olmadığının ortaya çıkmasının ardından Bakanlık harekete geçti. Yapılan açıklamada, Somali Atletizm Federasyonu Başkanı Khadijo Aden Dahir ve bu olaya karışan kişi ve kurumlara karşı yasal işlem başlatılacağı duyuruldu. Görevini kötüye kullanmak ve Somali'yi karalamakla suçlanan Somali Atletizm Federasyonu Başkanı Khadijo Aden Dahir, Spor Bakanlığı ve Ulusal Olimpiyat Komitesi arasında yapılan toplantının ardından "adam kayırma" gerekçesiyle görevden alınırken Dahir ve Ali arasındaki bağlantının ne olduğu konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi.

Spor Bakanı Mohamed Barre Mohamud olayın ardından yaptığı açıklamada, olayı utanç verici olarak tanımlayarak, "Yaşanan olay, Somali halkını temsil etmiyor. Somali halkından özür dileriz" dedi.

Somali Atletizm Federasyonu tarafından, yarışı 21.81 saniyede tamamlayan ve kazananın 10 saniyeden fazla gerisinde kalan Nasra Abubakar Ali'nin nasıl seçildiğine dair soruşturma başlatılacağı belirtildi. - MOGADİŞU