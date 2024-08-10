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Soma Zafer Spor Kulübü, U15 Kız Milli Futbol Takımına 5 sporcu gönderdi

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Manisa temsilcisi Soma Zafer Spor Kulübü, U15 Kız Milli Futbol Takımına aynı anda 5 sporcu gönderen tek kulüp oldu. Kulüp antrenörü Furkan Arslancan, başarılarını ve sporcuların çalışma azmini vurgulayarak diğer kız çocuklarını kulüplerine beklediklerini söyledi.

U15 Kız Milli Futbol takımına 5 sporcu ile en fazla oyuncu gönderen ekip Manisa temsilcisi Soma Zafer Spor Kulübü oldu.

Manisa temsilcisi Soma Zafer Spor Kulübü, U15 Kız Mili Futbol Takımına aynı anda 5 sporcu gönderen tek kulüp olmanın gururunu yaşıyor. U15 Kız Milli Futbol Takımı 15 - 19 Ağustos 2024 tarihlerinde TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesislerinde Hazırlık Kampı gerçekleştirecek. Kampa Soma Zafer Spor Kulübünün 2010 doğumlu oyuncuları Asya Okut, Tuana Köse, Yağmur Sarıca, Elanur Ergi ve Elif Ela Kahya da davet edildi. Manisa'da bir spor branşında milli takıma en fazla sporcu gönderme başarısı elde ettiklerini belirten Kulüp Antrenörü Furkan Arslancan, "Asya, Tuana, Yağmur, Elanur ve Elif Ela hayal ettiler. Hayalleri için çok çalıştılar ve başardılar. Şimdi daha çok çalışmaya devam edecekler. Hedefi hep en iyisi olmak olan, futbol tutkusuyla yaşayan tüm kız çocuklarını kulübümüze tarihe tanıklık etmeye bekliyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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