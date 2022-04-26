Soma'ya 7 bin kişilik yeni stadyum

SOMA, MANİSA (İHA) - AK Parti Manisa Milletvekili ve Milli Savunma Komisyon Üyesi Mehmet Ali Özkan, Somaspor'un iç saha maçlarını oynayacağı 7 bin seyirci kapasiteli yeni stadyum ihalesinin 16 Mayıs 2022 tarihinde yapılacağını söyledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, yeni yapılacak "Soma Stadı" ile ilgili bilgi verdi. TFF 2. Lig takımlarından Somaspor'un iç saha maçlarını oynayacağı yeni stadyum için mutlu sona gelindiğini belirten Özkan, "Somaspor'un iç saha maçlarını oynayacağı 7 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumu ihalesi 16 Mayıs 2022 tarihinde yapılıyor. 15 bin metrekare alana kurulacak stadımız 7 bin seyirci kapasiteli, protokol fuayesi ve salonu, basın fuayesi ve salonu, sporcu soyunma odası (4 adet), seyirci fuayeleri, idari birimler, antrenman salonu (2 adet), ticari birimler (2 adet) atölye ve salonlarına sahip olacak" diye konuştu.

Geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen Somaspor'un yeni stadyumun da motivasyonuyla önümüzdeki sezonda bu başarısını daha yukarılara taşıyacağına olan inancını dile getiren Özkan, stadın Soma'ya kazandırılmasında büyük emeği olduğunu belirttiği Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor