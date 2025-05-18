Solskjaer: 'Üç puan almak istiyorduk, ama hayal kırıklığı yaşıyorum'

Solskjaer: 'Üç puan almak istiyorduk, ama hayal kırıklığı yaşıyorum'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Corendon Alanyaspor'la oynanan 1-1'lik beraberlik sonrası üç puan alamadıkları için üzgün olduğunu ifade etti. Maçın başından itibaren durgun bir performans sergilediklerini belirten Solskjaer, ikinci yarıda takımın gösterdiği reaksiyondan memnun olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 3 puan alamadıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Solskjaer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugünkü bir puandan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Üç puanı hak ettiklerini anlatan Solskjaer, "Maça çok ağır, yavaş, durgun başladık. İlk yarıda iki takımın gösterdiği mücadele gol anlamında eşitti diyebilirim ama rakibimiz golü buldu. İkinci yarıdaki reaksiyondan, oyuncularımın rakibe verdiği cevaptan dolayı mutluyum." dedi.

Solskjaer, ikinci yarıda oyuna giren Muçi ve Arroyo'nun oyuna enerji getirdiğini dile getirerek, "İkisi de çok iyi çalıştı. Muçi, golde iyi iş yaptı, asist yaptı. Üç puan alamadığımız için üzgünüm. Üç puan almak istiyorduk. Ama şunu da söylemek istiyorum; maçlara bu şekilde başlarsak 3 puan almamız maalesef çok zor olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme

Geceye damga vuran görüntü
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı

Şampiyonluk maçında penaltının başına geçti
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'a 11 sene sonra döndü

Arka Sokaklar'ın psikopat karakteri geri döndü
İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, gözyaşları içinde Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen bana destek olun

İsrail asıllı Türk şarkıcı, ağlayarak Erdoğan'dan yardım istedi
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler: 16 aylık kızımın 3. şampiyonluğu

Bu açıklamalar gündem oldu: 16 aylık kızımın 3. şampiyonluğu
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.